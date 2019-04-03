Seçim akşamı yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını açıklayan kanallar hakkında suç duyurusu ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) ihbarda bulunulmuştu.

RTÜK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını yayın yasağı kalkmadan açıklayan televizyon kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında RTÜK uzmanlarınca hazırlanacak rapor, Üst Kurula iletilecek.

Üst Kurul toplantıda kararını verecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmasını beklemeden sonuçları açıklamaya başlayan televizyon kuruluşlarına dair uzman raporu, Üst Kurul toplantısında ele alınacak.

Üst Kurul, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yayın yasağına uymayan televizyon kuruluşları hakkında karar verecek.

YSK, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını açıklayan televizyon kanallarının sorumluları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusu yapılmasını ve konuyla ilgili RTÜK'e ihbarda bulunulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA