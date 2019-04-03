Bursa'da daha önce takip edilen bazı şüphelilerin Fatih Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğu bilgisini alan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap, para, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.

Ekipler, evde bulunan 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken diğer şüpheli Fetih G'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA