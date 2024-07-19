Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

Mustafakemalpaşa ilçesi Şeymüftü Mahallesinde ikamet eden Rizvan K. sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti.
Rizvan K. öğle saatlerinde eşini arayarak yönünü kaybettiğini söyledi. Eşi de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı.
Jandarmanın talebi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri Rizvan K.'yı sazlıkların arasında dron ile tespit etti. Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.