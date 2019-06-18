Demir yollarının tarihi, 23 Eylül 1856 yılında 130 kilometrelik İzmir-Aydın Demiryolu hattının imtiyazı ile başladı. Şimdiyse binlerce kilometrelik hat uzunluğuyla Türk halkına hizmet veriyor.

Türkiye'de demir yolunun her geçen yıl hat uzunluğu artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) açıkladığı istatistiklere göre, 1994 yılında 8 bin 452 kilometre olan demir yolu ana hat uzunluğu, 2018 yılına gelindiğinde 12 bin 740 kilometreye çıktı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının uzunluğu ise 2009 yılında 397 kilometreydi. 2010-2013 yılları arası 888 kilometreye çıkan YHT hat uzunluğu 2014-2018 yıllarında ise bin 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.

YHT ile 2009 yılından bugüne kadar yolculuk yapanların sayısı ise yaklaşık 45 milyon oldu.

En uzun demir yolu hangi ilde?

TCDD tarafından paylaşılan istatistikler arasında illere göre demir yolu uzunlukları da yer aldı.

Ankara demir yolu uzunluğunda 823 kilometre ile birinci sırada. Onu 688 kilometre ile Konya, 622 kilometre ile Eskişehir, 618 kilometre ile Sivas takip ediyor.

Türkiye'deki rayların yaşlarına göre dağılımı ise şöyle:

0-10 yaş – Yüzde 79

11-20 – Yüzde 11

21-30 – Yüzde 5

31 ve üzeri – Yüzde 5

Kaynak: TRT Haber