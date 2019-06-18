Yozgat´ta etkili olan sağanak yağış yolları nehre çevirdi su birikintileri gölü andırır manzara oluşturdu.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yerköy İlçe Kaymakamlığı önünde Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemini sürdürdü. Trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele verdi.

O anlarda ise bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerinde masa ve sandalye kurarak çorba keyfi yaptı.

Vatandaşın çileyi keyfe döndürme hali bir başka vatandaş tarafından fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.

Kaynak: TRT Haber