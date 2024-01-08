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Türkiye
İHA 08.01.2024 16:39

Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nevşehir’de iki kişinin meydana gelen kazasında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerden birisi kazaya neden oldu.

Kaza nedeniyle otomobillerden birisi savrulurken kaza anında yaya kaldırımından karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kişi de savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtulması kameraya yansıdı.

Ayrıca, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi Kavşağında ve Sümer Mahallesi Millet Caddesi Borsa Kavşağında meydana gelen kazalarda kameralara yansıdı.

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Nevşehir Trafik Kazası
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Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
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