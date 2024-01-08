Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İlçede vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

"Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade ederek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremden etkilenen tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.