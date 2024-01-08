2023'te meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl ülke genelinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı olmak üzere 555 bin 668 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 468 bin 812'si yerleşim yeri sınırlarında, 86 bin 856'sı yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlü ve yaralanmalı 234 bin 992 trafik kazasında ise 2 bin 984 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 354 bin 323 kişi yaralandı.

Türkiye genelindeki istatistiklere göre, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 77 bin 992'si yandan çarpma, 37 bin 521'i yayaya çarpma, 28 bin 106'sı devrilme/savrulma/takla, 26 bin 62'si yoldan çıkma, 25 bin 918'i arkadan çarpma, 13 bin 403'ü karşılıklı çarpışma, 10 bin 828'i engel veya cisimle çarpışma sonucu gerçekleşti.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 99 bin 200'ü tek, 121 bin 724'ü iki, 14 bin 68'i de çok araçlı kazalar olarak kayıtlara geçti.

Sürücü kusurları ilk sırada

Trafik kazalarına neden olan unsurlarda ilk sırada sürücü kusurları yer aldı. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda toplam 249 bin 776 sürücü kusuru tutanaklara geçti. Kazalarda ayrıca 25 bin 340 yaya, 3 bin 148 araç, 1754 yolcu ve 940 yol kusuru tespit edildi.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında sürücü kusurlarının dağılımında, 92 bin 523 ile "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" ilk sırada yer aldı. Bunu 37 bin 845 ile "kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak", 22 bin 807 ile "şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak", 22 bin 82 ile "arkadan çarpma", 19 bin 678 ile "doğrultu değiştirme kurallarına uymamak", 9 bin 836 ile "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" takip etti.

İstatistiklerde ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan araçların cinslerine göre dağılımı da yer aldı. Buna göre 188 bin 445 otomobil, 74 bin 92 motosiklet, 54 bin 421 kamyonet, 18 bin 433 motorlu bisiklet, 9 bin 212 minibüs, 9 bin 21 bisiklet, 8 bin 811 çekici, 7 bin 396 kamyon, 6 bin 693 otobüs, 2 bin 992 traktör, 928 özel amaçlı, 425 iş makinesi, 295 ambulans, 163 tanker, 132 arazi taşıtı, 97 tramvay, 53 tren ile 53 at arabası kazaya karıştı.

Kaza sayısında İstanbul, can kaybında Ankara ilk sırada

Trafik kazalarının illere göre dağılımı da istatistiklere yansıdı. Buna göre geçen yıl 25 bin 614 ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği İstanbul'u 15 bin 344 kaza ile Ankara, 13 bin 468 kaza ile İzmir, 12 bin 41 kaza ile Antalya illeri izledi.

Bu kazaların sonuçlarına göre, en çok trafik kazası İstanbul'da olmasına rağmen can kaybının en fazla yaşandığı il Ankara oldu. Ankara'da meydana gelen kazalarda 167 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 949 kişi yaralandı. Başkenti, 157 ölü ve 32 bin 631 yaralanmayla İstanbul, 142 ölü ve 16 bin 731 yaralanmayla Antalya, 125 ölü ve 17 bin 545 yaralanmayla İzmir takip etti.

2023'te ölümlü ve yaralanmalı kazanın en az olduğu il ise Ardahan olarak kayıtlara geçti. Bu ilde geçen yıl meydana gelen 175 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 309 kişi yaralandı.

1 milyon 216 bin 860 araç trafikten men edildi

Geçen yıl uygulanan trafik cezalarının da yer aldığı verilerde 21 milyon 234 bin 596 ceza tutanağı trafik polisi ekiplerince düzenlendi. Yazılan cezaların 18 milyon 221 bin 709'u araç plakasına, 2 milyon 989 bin 300'ü sürücülere, 20 bin 280'i yolculara, 3 bin 307'si ise yayalara uygulandı.

Denetimlerde ise alkollü araç kullanan 197 bin 768, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 487 ve 5 kez hız limitini aşan 307 sürücü hakkında işlem yaptı. Ayrıca 1 milyon 216 bin 860 araç trafikten men edildi.