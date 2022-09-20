Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Savcıyım' yalanıyla 356 bin lira dolandırdı
Gaziantep'te, kendisini savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 356 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.
Gaziantep'te, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, cep telefonundan ulaştığı vatandaşa, terör örgütü ile irtibatının bulunduğunu söyleyerek para istedi.
Bunun üzerine evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bırakan vatandaş, bir daha kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.
Paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi. H.K, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler: Gaziantep Dolandırıcılık
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