Gaziantep'te, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, cep telefonundan ulaştığı vatandaşa, terör örgütü ile irtibatının bulunduğunu söyleyerek para istedi.

Bunun üzerine evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bırakan vatandaş, bir daha kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

Paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi. H.K, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.