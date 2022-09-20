Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilik operasyonu: 13 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Mersin'de tefecilik yaptığı belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
200 polisin katılımıyla şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Dron ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Mersin
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