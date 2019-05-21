Marmaris Cruise Port Limanı'na ve Marmaris Körfezi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerine gelenler, personel tarafından bilgilendiriliyor.

Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor.

Yolcu limanında ve Marmaris Körfezi'nde ziyaret edilen gemilere vatandaşlar, Atatürk Meydanı'ndan günübirlik gezi tekneleriyle taşındı.

Askeri gemilerin komutanları, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti.

Gemiler, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA