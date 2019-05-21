Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Tıka basa yolcu dolu olan ve yolda kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsün içerisinde bulunan genç kız minibüsten bir anda düştü.

Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu.

Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor.

Kaynak: İHA