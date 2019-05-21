Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu belirledi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca olaylara karıştıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 5'i polis 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA