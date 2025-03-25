Saraçhane'de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.

Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim fırlattı.

Bunun üzerine ekipler, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.

Bu arada gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar atıp, dövizler açtı.