Sömestr tatilinin çocuklar için en güzel yanlarından biri de kar keyfi. Ancak güney illerimizdeki çocuklar için karda oynamak çok nadir yaşayabildikleri bir eğlence. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki çocuklara, karne hediyesi olarak Karacadağ'dan kamyonlarla kar getirdi. Çocukların kar keyfi, görülmeye değerdi.

En son 5 yıl önce kar yağan şehirde çocuklar, sömestr tatilinde kar keyfinden mahrumdu. Turgut Özal Parkı'na dökülen karlar, çocuklara özledikleri kış manzaralarını yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine bu kar etkinliğini tekrar etme kararı aldı.

Kaynak: TRT Haber