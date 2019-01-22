Türkiye'nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinde üretiliyor.

4 prototip üretilecek

6 Eylül'de ilk uçuşu başarıyla gerçekleştiren prototipe ek 3 yeni prototip daha bu tesislerde üretiliyor. O prototiplerin ikincisi de bu yıl sonuna kadar uçuşa hazır hale gelecek.

Tasarlıyor, parçaları oluşturuyor, monte ediyorlar. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey'i göklerde süzüleceği güne hazırlıyorlar.

2021 yılında seri üretimde

Gökbey'in üretiminde 400 mühendisin yanısıra çok sayıda tekniker ve işçi görev yapıyor. Seri üretime 2021 yılında başlanması planlanıyor. Bu zamana kadar, 6 Eylül'de ilk uçuşu başarıyla gerçekleştiren prototip haricinde, 3 prototip daha üretilecek.

Yurt dışı talebi yüksek

Hem askeri hem de sivil alanda görev yapabilecek Gökbey, şimdiden alıcıların gözlerini üzerine çekti.

Gökbey yolcu taşıma, kargo, hava ambulansı ve arama kurtarma görevlerinde kullanılabilecek.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Deniz Eryılmaz