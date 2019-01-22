Aydın’ın Efeler ilçesinden Nazilli’ye giden sürücü Ali Soydemir, Aydın-Denizli kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Alt Geçidine geldiğinde kara yolunda başıboş eşeği fark etti.

Araçların hızla gelip geçtiği yolda eşeği kaderine terk etmeyen duyarlı sürücü, ikaz lambalarını yakarak eşeği takip etmeye başladı.

Soydemir, zaman zaman eşeğin aracına çarpmasına rağmen diğer sürücülerin kaza yapmaması ve eşeğin olası bir kazada ölmemesi için takibini ısrarla sürdürdü.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca eşeği takip ederek bir yakıt istasyonuna güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayan Ali Soydemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ekipler gelinceye kadar istasyon görevlileriyle birlikte eşeğin yanından ayrılmayan Soydemir, hayvanın tekrar kara yoluna çıkmasını engelledi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından eşeği yakalayarak barınağa götürdü.

Kaynak: İHA