Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi.
10 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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