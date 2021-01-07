Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir grubun yelkenli tekneyle Ayvacık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan teknedeki 37 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı 2 şüpheli, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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