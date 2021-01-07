Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir camide yardım kutusundaki paraları çalan hırsızın, aynı gün il merkezinde de başka bir camiden yardım kutusunu taşla vurarak kırıp içindeki paraları çaldığı ortaya çıktı.

Amasya Merkez Şeyhcui Camii’ndeki sadaka kutusunu gözüne kestiren şüpheli, kimse anlamasın diye önce namaza durur gibi yaptı. Daha sonra yardım kutusunu teklemedi ve taşla vurup parçaladı. İçindeki paraların yanı sıra cami imamının çevre temizliği için kullandığı pantolonun kemerini de çalıp kayıplara karıştı.

Polis, kimliğini belirlediği hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şahsın 11’i cami hırsızlığı olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan Aksaray nüfusuna kayıtlı Sebahattin Ş. olduğu belirlendi.