Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Namaza durur gibi yaptı, sadaka kutusunu çaldı
Amasya’da caminin sadaka kutusunu çalan kişi, hırsızlık yaptığı belli olmasın diye namaza durur gibi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir camide yardım kutusundaki paraları çalan hırsızın, aynı gün il merkezinde de başka bir camiden yardım kutusunu taşla vurarak kırıp içindeki paraları çaldığı ortaya çıktı.
Amasya Merkez Şeyhcui Camii’ndeki sadaka kutusunu gözüne kestiren şüpheli, kimse anlamasın diye önce namaza durur gibi yaptı. Daha sonra yardım kutusunu teklemedi ve taşla vurup parçaladı. İçindeki paraların yanı sıra cami imamının çevre temizliği için kullandığı pantolonun kemerini de çalıp kayıplara karıştı.
Polis, kimliğini belirlediği hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şahsın 11’i cami hırsızlığı olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan Aksaray nüfusuna kayıtlı Sebahattin Ş. olduğu belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık
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