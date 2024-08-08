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Türkiye
AA 08.08.2024 23:15

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce belirlenen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 kilogram uyuşturucu, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ile 4 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 18 şüpheli gözaltına alınmış, 23 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Şanlıurfa Uyuşturucu
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