İstanbul'da dümeni kilitlenen vapurun yolcuları başka gemiye alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.

İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, geçen günlerde Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi’ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.