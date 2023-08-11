Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı

Akşam saatlerinde Karaköprü ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada polis memuru A.Ç. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Ş.K. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi.

İhbarla adrese giden sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.