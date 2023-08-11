Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.08.2023 23:14

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı

Şanlıurfa'da kamyonete çarpan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı

Akşam saatlerinde Karaköprü ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada polis memuru A.Ç. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Ş.K. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi.

İhbarla adrese giden sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Şanlıurfa Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kızılay Gençlik Kampını ziyaret etti
23:06
ABD: Tutuklu Amerikalılarla ilgili İran'la müzakereler sürüyor, henüz anlaşma yapılmadı
23:14
Arnavutluk'ta FETÖ protestosu
23:23
İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
23:17
Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz
22:53
İyi Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına yanıt
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ