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Türkiye
İHA 11.08.2023 21:56

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

İlçede kullanıma açılmasıyla birlikte çok sayıda ölümlü, yaralamalı kazalarla gündeme gelmeye başlayan Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresindeki kavşakta yaşanan kazada E.K. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken muayene istasyonu kavşağına geldiğinde çevre yolundan kavşağa çıkan N.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil taklalar atıp refüj üzerine devrilerek ters dönerken, diğer otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavşakta devrilen otomobilin emniyet kemeri takılı olan sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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