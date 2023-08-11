Osmaniye’de polisi öldüren maganda tutuklandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, dün yıllık iznini geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışmış, yaşanan tartışmada şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Uğurlu, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği sırada hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.K.'nin ikametinde yapılan aramada olayda kullandığı pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 1 adet fişek ve balta ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 12 adet suç kaydı bulunan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.