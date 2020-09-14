Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: iha]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: şanlıurfa haber şanlıurfaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:49
Son Haberler
- 11:19
- 11:18
- 11:21
- 11:04
- 11:06
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz