Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan firari 4 mahkumu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firarilerin kaldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki, Mithatpaşa, Barbaros ve Yenibaraj mahallelerindeki ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yağma suçundan 21'er yıl hapis cezasıyla aranan C.A ve O.A. ile hırsızlıktan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan İ.H.K. ve dolandırıcılıktan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.