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Türkiye
DHA 10.02.2024 16:20

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın hızla yayılarak evin tüm odalarını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda, Recep (28), Nezire (39), Damla (11) ve Hediye Çelik (34) ile zihinsel engelli Ahmet Korkmazer kurtarıldı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Ahmet Korkmazer, sevk edildiği Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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