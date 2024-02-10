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Türkiye
DHA 10.02.2024 16:17

Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'da, motosikletinin kontrolünü kaybederek ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen kaza, şehir merkezine doğru seyir halinde olan Bilal Kuluber'in motosikletinin kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.

Çınar ağacına çarpan motosiklet sürücüsü Bilal Kuluber hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Kuluber'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemenin ardından Kuluber'in cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı ve bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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