Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, kentte COVID-19 ile mücadele çerçevesinde başta valilik olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda COVID-19 Çağrı Merkezi kurduklarını belirten Erkuş, merkezde görevlendirilen 100 personelin, testi pozitif çıkan ve evde izole olan hastaları telefonla aradığını belirtti.

"Mobil destek ekibi de var"

Vakaların durum ve taleplerinin titizlikle takip edildiğini ve gereğinin yapıldığını vurgulayan Erkuş, şöyle konuştu:

"Özellikle hastalarımızı birinci, dördüncü, yedinci ve on dördüncü günlerinde arayarak sıkıntılarını, şikayetlerini dinliyoruz. İlk durumlarından son hallerine kadar geçen süredeki durumlarını değerlendiriyoruz. Bunların yönlendirilmesi konusunda bir çağrı merkezi kurduk. Bu merkezimiz hastalarımızı aradığı zaman ihtiyaçlarını, sağlık sıkıntılarını personelimize anlatıyor. İlaç ihtiyaçları varsa veyahut sıkıntısı artmışsa durumunu iletiyor, biz de gereğini yapıyoruz. Doktorlarımızla beraber 60 kişilik mobil sağlık ekibi de oluşturduk, bu ekiplerimiz ilçelerimiz ve ilimizdeki pozitif vakalarda sıkıntısı olanlarla ilgileniyor. Pozitif vakamızda eğer sıkıntı artmış ise onlara evlerinden çıkmadan, evde mobil sağlık ekibiyle destek hizmeti veriyoruz. Hastaneye gelmesi gerekiyorsa da 112 aracılığıyla da hastaneye getirip, yatışını yapıyoruz."

"Bulaşma riskini azaltmak istedik"

Emre Erkuş, merkez sayesinde hem vakaların evde kontrolünün daha etkin yapıldığını hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltıldığını vurguladı.

Anlık takip sayesinde vakaların bulaşmasının da önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren Erkuş, şunları kaydetti:

"Evde izole olan hastalarımız, sıkıntısı artınca yeniden hastanelere müracaat edip geliyordu. Bu durumda hem 112'yi arayarak gelenler hem de kendi imkanlarıyla gelenler vardı. Biz bulaşma riskini azaltmak amacıyla bu sistemi kurup merkezi açtık. Merkez, sağlık hizmetini evde sunmamızı sağlarken hastanelere müracaatları da azaltmış oldu. Bu, hem hastanelerin iş yükünü azaltmamızı hem de vatandaşın evde sağlıklı bir şekilde takibini yapmamızı sağladı. Böylece 112 ekiplerimizin de daha acil vakalara erken ulaşmasına katkı sağladı. Sağlık çalışanlarımızın iş yükünü de daha organize ederek, biraz daha iş yükünü hafifletmiş olduk."

Merkez çalışanlarından Mustafa Hakkı Alihanoğlu, pozitif hastaların anlık durumlarını telefon aracılığıyla öğrendiklerini dile getirdi.

Hastaları ihtiyaçlarına göre doktorlara yönlendirdiklerini anlatan Alihanoğlu, vakaların durumundaki ani değişiklik halinde ise 112 Acil Servis ekiplerini aramalarını istediklerini sözlerine ekledi.