İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlarda aramaları bulunan şüphelileri yakalamak için Özel Harekat Şubesinin de desteğiyle kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "Yaralama, hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı, dolandırıcılık, suçu üstlenme, gasp, kaçakçılık" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA