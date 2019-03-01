Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen “Model Birleşmiş Milletler Konferansı” (KAIHLMUN 19) bu yıl “Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş” temasıyla başladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen konferans, Birleşmiş Milletler simülasyonu olarak öğrenci ve katılımcıları misafir ediyor. Toplam 500 öğrencinin katıldığı konferansta Türkiye dışında 7 ülkeden 35 yabancı davetli yer aldı.

Dördüncüsü düzenlenen konferansta altısı İngilizce, biri Arapça ve biri de Osmanlı Türkçesi (Divan-ı Hümayun) olmak üzere toplam sekiz komite bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Bilim ve Teknoloji Evrensel Komisyonu, Paris Antlaşması 1951, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortak Kriz Komitesi, Meclisi Vükela ve Arap Birliği başlıklı komitelerde öğrenciler geçmişin, günümüzün ve geleceğin sorunlarını ele alıyor.

Öğrencilerin objektif bir politika anlayışına sahip olmalarını hedefleyen KAIHLMUN 19’da daha yaşanabilir bir dünya için fikir alışverişi yapılıyor.

Küresel sorunlara çözüm üretiyorlar

Konferansa ev sahipliği yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, etkinlikle öğrencilerin dil yetkinliklerini kullanarak dünya meselelerine çözüm üretmelerini amaçladıklarını söylüyor.

Tekçam’a göre farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden öğrencilerin tanışarak küresel sorunlara çözüm aramaları konferansın en önemli özelliği.

İngiliz uyruklu olan 10. sınıf öğrencisi Eli Evren Ross konferansa ikinci kez katıldı.

Geçen yıl delege olarak Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılan Ross, bu yıl ise komite başkanı olarak görev yapıyor.

Eli Evren Ross, KAIHLMUN 19’un en beğendiği organizasyonlardan olduğunu söylerken bu organizasyon sayesinde kendini daha çok geliştirdiğinin altını çizdi.

Konferans 3 Mart’a kadar devam edecek

11. sınıf öğrencisi Sümeyra Karacan ise bu organizasyon sayesinde henüz lise seviyesinde birçok akademik beceriyi erken kazandıklarını söyledi.

Aynı zamanda dünyanın küresel sorunlarını tanıma ve bu sorunlara çözüm üretme gibi bir fırsat yakaladıklarını söyleyen Sümeyra Karacan’a göre KAIHLMUN 19 öğrencilerin problemlere çözüm odaklı yaklaşmasını sağlıyor.

Öğrencilerin küresel sorunlara daha yakından bakmasına olanak sağlayan Model Birleşmiş Milletler Konferansı 3 Mart tarihine kadar devam edecek.