CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta bir düğün salonunda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Belediye başkanının kapısının her daim halkına açık olması ve tüm harcamalarının hesabını vermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin en önemli farkının hesap verebilirlik olduğunu ifade etti.

"Birlikte yönetmek demek bir vatandaş benim eksikliğimi hatırlattığı zaman ondan ders çıkarmak demektir, ona kızmak değildir" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulandığını aktardı.

"Yoksul mahallelere kreş açmak zorundayız"

Adaylarının belediye başkanı seçildikten sonra kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayacağını, buna bizzat garanti verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının özellikle fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini bildirdi.

Halkın tümünü kucaklama iddialarını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Toplumda gelir dağılımında eşitliği sağlamak ve yoksul mahallelere kreş açmak zorundayız. Bir yere işçi alınacaksa yoksul ailelerden alınmalı. Biz diğer siyasal partiler gibi ayrım yapmıyoruz. Kavga üslubunun da doğru olmadığına inanıyoruz. Mesele hizmet yarışıysa sonuna kadar varız. Hizmeti hangi belediyeler daha güzel yapıyor gelsinler İstanbul'u, İzmir'i, Tekirdağ'ı görsünler. Nerede CHP'li belediye varsa, nasıl hizmet verildiğini görsünler. Kavgadan medet ummanın ne gereği var."

Uşak Şeker Fabrikası'nın Cumhuriyet'in değeri olduğunu ve satılmak istendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Uşak Şeker Fabrikası'nı satarlarsa inşallah o fabrikayı belediye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla birlikte satın alacak, bunu başkasına vermeyeceğiz. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam yaratılacak, 'bir yüzük taşı' gibi Uşak'ın gururu olacak. Biz bunu yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Bu iş parti olayı olma işini çoktan aştı"

Uşak'ın ülkede esnafın en fazla kepenk kapattığı kent ve esnafın, çiftçinin halinin de çok kötü olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin tüm yetkiler elinde olmasına rağmen başarılı olamadığını, fakir fukarayı soğan kuyruklarına soktuğunu ileri sürdü.

"Bu iş parti olayı olma işini çoktan aştı. Bu gerçekten de Türkiye meselesi. Siyaset, ahlaklı, dürüst olmak zorunda, hesap vermek zorunda" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, aklınızı kullanın oyunuzu öyle kullanın. Ben burada bağırıp çağırabilirdim. 'O onu yaptı bu bunu yaptı' diyebilirdim. Bunlar karın doyurmuyor. Bağırmakla, çağırmakla bu işler olmuyor, karalamakla da olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir, vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gitmektir. Ben sizden sadece bunu istiyorum."

Kaynak: AA