Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğe, halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek millet bahçelerinin büyüklüğü, yer seçimi, fonksiyonları ve tasarımının, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak "Millet Bahçeleri Rehberi"ne göre belirleneceği bendi eklendi.

Yönetmeliğin, "Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat" başlıklı maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda, inşaatın fenni mesuliyeti, danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerinde olacak.

Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri, uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına, ruhsat ve eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli ve sorumlu olacak. Bu sorumluluğu kabul ettiğine dair noter onaylı bir taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idareyle ihaleyi yapan kurum veya kuruluşa sunacak.

İskan dışı ve kıyı imar planı olmayan alanlarda, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmayacak.

Kaynak: AA