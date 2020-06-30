Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 15, Haliliye'de 19, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Viranşehir'de 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç'ta 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, kentte 28 evdeki karantina ise sona erdirildi.