Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de çatı katında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ve polise haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Haberler
- 00:07
- 23:54
- 23:35
- 23:16
- 23:03
Sıradaki Haber
Van'da terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz