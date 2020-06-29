Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: soğuk hava deposu Serik antalyaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:50
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