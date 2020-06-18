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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Siverek ilçesi Karabahçe Mahallesi ile Ceylanpınar İlçesi Yüksektepe Mahallesi'nin tamamı, Eyyübiye'de 3, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 5, Viranşehir'de 9, Ceylanpınar'da 1, Suruç'ta 2 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Bireçik ve Viranşehir ilçelerindeki 1 unlu mamulleri ile 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa yeni tip koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:18
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