Milletin 15 Temmuz direnişine ilişkin çarpıcı kareler TRT’de açılan 15 Temmuz Kahramanlık Sergisi'nde yer aldı. Sergiyi TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de gezdi.

O karanlık gecede neler yaşandığı sergide dakika dakika, an be an fotoğraflarla anlatıldı.

Sergiyi ziyaret eden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Biz de o gece birçok yöneticimizle beraber buraya akın ettik. Bizlerle beraber aynı zamanda halk da buradaydı, TRT'yi geri almak için gelmişlerdi. Yaklaşık üç saat süren mücadele oldu kapıdaki askerlerle." ifadelerini kullandı.

O gece milletin TRT’yi kurtarmak için gösterdiği çabayı hatırlatan Eren, "Milletimiz TRT'yi tekrar darbecilerden alıp aynı şekilde yayın hayatına sokmak için büyük fedakarlıklar yaptı. Tüm halkımıza çoluk çocuk, yaşlı genç demeden buraya gelen herkese minnet borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

TRT çalışanları sergideki fotoğrafları görünce o karanlık geceyi bir kez daha anımsadı.

Kaynak: TRT Haber