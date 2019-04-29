İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın perde duvarında çatlaklar meydana geldi. Çatlakların fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri parkın etrafına güvenlik şeridi çekerken, Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkı boşalttı.

Zabıta ekipleri, meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki site sakinlerine de uyarıda bulundu, park alanının yakınına otomobillerini bırakmamalarını istedi.

Park içerisinde inceleme yapan belediye yetkilileri daha sonra parkı mühürleyerek kapısına da kilit vurdu.

Kaynak: AA