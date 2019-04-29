Ankara Vali Galip Demirel Vilayetler Evi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende 15 Temmuz gazisi 23 kişiye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu'nun tarih boyunca birçok istiklal mücadelesine şahit olduğunu söyledi.

"Gazilerimiz canlarını siper ederek o geceyi yaşadı"

Şahin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinerek, şöyle konuştu:

"Buradaki herkes o geceyi yaşadı. Gazilerimiz canlarını siper ederek o geceyi yaşadı ama hamdolsun milletin genlerine işlemiş kahramanlık, bağımsız olabilme ve kendine yapılan oyunları alt edebilme kabiliyeti tekrar ortaya çıktı ve oynanan oyunu da bozdu. Bu millet büyük bir millet, inşallah büyük millet olmaya da devam edecektir. Bugüne kadar bileğimiz bükülmedi, bükülemez. Madalyaları takdim edilen tüm gazilerimize, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk de 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine Ankara'da 23, Türkiye genelinde de 79 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiğini söyledi.

"Haktan yana oldunuz hakkı tutup kaldırdınız"

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende 15 Temmuz gazisi 33 kişiye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların asla unutulmayacağını söyledi.

Tüm gazilere minnettar olduğunu belirten Yerlikaya, "O karanlık gecede bir avuç hain tarafından milletimize yaşatılan kabusu sonsuza dek bertaraf ettiniz. Büyük ve kirli oyunları bozdunuz. Haktan yana oldunuz, hakkı tutup kaldırdınız. Canınızla, malınızla mukavemet ettiniz. Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız" dedi.

"Şehitlik ve gazilik en önemli rütbelerden biri"

Sakarya'da, 15 Temmuz gazileri Tarkan Boz ve Muhlis Sefa Bayraktar'a, devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Sakarya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen tevcih töreninde konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehitlik ve gaziliğin en önemli rütbelerden biri olduğunu söyledi.

"Şehitlerimizi her zaman anacağız ve gazilerimize de sahip çıkacağız"

Zonguldak'ta 15 Temmuz gazisi 3 kişiye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen törende, hain darbe girişiminin 3. yılına girildiğini söyledi.

"Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız olayın içindeydiler, yaşadılar ve çok ağır bir olaydı." diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Teşebbüs edilen olayda çok ağır faturalar ödedik, 251 şehidimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Biz bunları yaşadık ve olmamış gibi davranamayız. 251 insanımızı defnettik ve kaybettik. Çok acılar yaşandı. Tüm bunları unutmamamız gerekiyor ki başımıza bir daha böyle bir şey gelmesin. Halen bu olayla mücadele ediyor bütün kurumlarımız. Halen de faturasını ödüyoruz. Allah bir daha başımıza böyle bir olay vermesin. Şehitlerimizi her zaman anacağız ve gazilerimize de sahip çıkacağız."

"Canlarını devlet ve millet uğruna gözlerini kırpmadan feda ettiler"

Diyarbakır'daki 3 şehit ailesi ile 3 gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, şehit uzman çavuşlar Mikail Daşçi, Vedat Aykut ve er Reşit Yıldız ile gaziler Hasan Sansarkan, Nesip Tezgel ve Seyithan Şeker'in öz geçmişleri okundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, en değerli varlıkları olan canlarını devlet ve millet uğruna gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere ve bu uğurda gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

