Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 34. Hudut Tugay ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

4 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

Şemdinli ilçesi İncesu mevkisindeki kırsal alanda dün arama tarama gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyet neticesinde 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 depo (sığınak), RPG-7 silahı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA