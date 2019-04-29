Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 10 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.Ş'nin görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'da tetkik hakimliği yaptığı, H.K'nın ise görevinden ihraç edilen cezaevi müdürü olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden E.Ş, G.Ö, E.G, B.Ö, H.K. ve A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA