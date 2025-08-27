Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.08.2025 02:46

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkiinde Oğuzhan Ç. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Galip E'nin yönetimindeki hafif ticari araçla, ardından da akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S'nin kullandığı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Otomobilin sürücüsü olan Oğuzhan Ç'nin ise kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Oğuzhan Ç'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 15 bin 900 lira da idari para cezası uygulandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Ayrıca, zincirleme trafik kazası da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ETİKETLER
Samsun Trafik Kazası Polis Taksi
Sıradaki Haber
Kaybolduktan sonra gölde bulunan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:56
Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail'in Nasır Hastanesine ilişkin açıklamaları yanıltıcı
02:20
Rusya: BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD sorumlu
01:47
Kaybolduktan sonra gölde bulunan çocuk hayatını kaybetti
01:17
Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi
00:08
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
22:42
Zelenski'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ