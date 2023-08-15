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Türkiye
AA 15.08.2023 00:15

Samsun'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Turgay Balcancı idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Beylerce mevkiinde Ersin Yılmaz yönetimindeki çöp kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil aynı istikamette seyreden Emrah Atış yönetimindeki tıra çarparak durabildi.

Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçileri Faruk Demir Bilek, Necati Kuşcu, sürücüler Ersin Yılmaz, Turgay Balcancı ile Orhan ve Efe Kocakır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacakları kopan ve durumu ağır olan temizlik işçisi Faruk Demir Bilek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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