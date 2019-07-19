Türkiye

Samsun'da yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:14 - Son Güncelleme 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:26

Samsun'da çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin merdiveninden korkan köpek, yamaca tırmanan bir kişi tarafından kurtarıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3 polis, Gürgendağı mevkisinde bir köpeğin yamaçta mahsur kaldığını fark etti. Polisin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla 30 metre yükseklikteki köpeği kurtarmak istedi. Ancak, çalışma sırasında köpek korkarak itfaiye görevlilerinden uzaklaştı. Bunun üzerine bölgede bulunan Zekeriya Koç adlı kişi, tepeye tırmanarak köpeği bulunduğu yerden aşağı indirdi. Narkotik polisi Serdal Taha'nın ise köpeğe eliyle su içirmesi dikkat çekti. Kaynak: DHA Etiketler: Samsun köpek yamaçta mahsur kalan köpek

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.