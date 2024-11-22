Samsun'da otomobil, otobüs durağına daldı: 3 üniversite öğrencisi yaralandı

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 19 yaşındaki E.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

Kazada durakta bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri Bengisu Yılmaz, Özgenur Abalı ve Sümeyye Şevval Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K. ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.