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Türkiye
AA 10.09.2023 17:25

Samsun'da baraj gölünde 94 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 94 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Samsun'da baraj gölünde 94 kilogramlık yayın balığı yakalandı
[Fotograf: AA]

Altınkaya Barajı'nda ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan yayın balığını güçlükle kayığa çekti. 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıya satılan balık tezgahta sergilendi.

Balıkçı Yunus Emre Aydın, balığı görenlerin şaşırdığını ve fotoğrafını çektiğini anlattı.

Aydın, "Balığın ağırlığı 94 kilo, 2,5 metreye yakın boyu var. Çok lezzetli, kılçıksız bir balık, komple et." dedi.

Balığı dilimleyerek kilosu 120 liradan satışa sunacaklarını söyleyen Aydın, " Balık geleli yaklaşık bir saat oldu. Her gelen fotoğraf çekiyor. Burada bir yoğunluk da oldu. Herkes gördüğünde şaşırıyor. İlk defa bu kadar büyüklükte bir balık geldi. Daha önce de böyle büyük oldu ama bu sene ilk." diye konuştu.

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