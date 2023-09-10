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Türkiye
DHA, İHA 10.09.2023 17:05

Arnavutköy’de tanker kazası: Faciadan dönüldü

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki tanker kaldırıma çıkarken kupa kısmı ise devrildi. Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü hafif yaralandı.

Arnavutköy’de tanker kazası: Faciadan dönüldü
[Fotograf: DHA]

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı istikametinde meydana gelen kazada, Sedat Kaçtı yönetiminde seyir halindeki tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bunun üzerine aynı istikamette seyir halindeki bir başka tankere çarparak kaldırıma çıktı. Kazanın etkisiyle Kaçtı’ya ait tankerin kupa kısmı yerinden çıkarak devrildi.

Arnavutköy’de tanker kazası: Faciadan dönüldü

Kazayı gören vatandaşların müdahalesi sonucu hafif yaralanan sürücü aracın içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kupanın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

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