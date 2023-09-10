Arnavutköy’de tanker kazası: Faciadan dönüldü

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı istikametinde meydana gelen kazada, Sedat Kaçtı yönetiminde seyir halindeki tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bunun üzerine aynı istikamette seyir halindeki bir başka tankere çarparak kaldırıma çıktı. Kazanın etkisiyle Kaçtı’ya ait tankerin kupa kısmı yerinden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların müdahalesi sonucu hafif yaralanan sürücü aracın içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kupanın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.