Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Artvin'in Şavşat ilçesinin üst kısımlarında, dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası 2 bin 450 rakımda bulunan Agara Yaylası beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Şavşat'tın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1- 5 cm arasında değişiyor.