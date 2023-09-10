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Türkiye
AA, İHA 10.09.2023 16:19

Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı. Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaza büründü. Artvin'in yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı .

Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Artvin'in Şavşat ilçesinin üst kısımlarında, dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası 2 bin 450 rakımda bulunan Agara Yaylası beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Şavşat'tın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1- 5 cm arasında değişiyor. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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